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انفجار موقد كهربائى يشعل النيران بمركب صيد ببحيرة ناصر بأسوان

الإثنين، 12 فبراير 2018 06:35 م
انفجار موقد كهربائى يشعل النيران بمركب صيد ببحيرة ناصر بأسوان حريق


أسوان ندى سليم
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اندلع حريق فى مركب صيد ببحيرة ناصر بمحافظة أسوان، وكشفت المعاينة المبدئية لرجال المسطحات المائية، أن سبب الحريق هو استخدام الصيادين "موقد كهربائى" لتناول المشروبات الساخنة، حيث نجم الحريق عن انفجار الموقد مما أدى إلى اشتعال النيران فى المركب بالكامل. 

أسفر الحريق عن إصابة 4 أشخاص من على متن المركب،  وتم نقلهم إلى مستشفي أسوان الجامعى، لتلقى العلاج، وكان المصابون سارعوا بإغراق المركب بالبحيرة لإخماد الحريق، مما أسفر عن اصابتهم بإصابات بالغة في مناطق متفرقة بالجسد.

 


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