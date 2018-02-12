انفجار أسطوانة بوتاجاز في محل أسماك شرق الإسكندرية





الإسكندرية – أسماء على بدر

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق هائل اندلع في محل أسماك نتيجة انفجار أسطوانة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال المسؤول والعاملين بالمحل عن الحادث.

تلقي اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، إخطار يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة أول المنتزه، بانفجار أسطوانة بوتاجاز واندلاع حريق بمحل أسماك بشارع بلال بن رباح سيدي بشر قبلي، انتقلت قوات الحماية المدنية ومأمور القسم لموقع الحادث، وتم السيطرة علي النيران، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

ومن جانبه، قال اللواء خالد حسن مرسى، رئيس حي المنتزه أول، إنه تم السيطرة على الحريق وإخماد النيران، مؤكدا عدم تسبب الحريق في أى إصابات أو خسائر بشرية وتم إخطار الحي.