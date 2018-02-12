اليوم.. وفد أوزبكستانى يزور غرفة القاهرة لبحث زيادة التبادل التجارى





حسن رمضان

يزور وفد من أوزبكستان يضم مسئولين ورجال أعمال غرفة القاهرة التجارية اليوم الاثنين لبحث زيادة التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات خلال الفترة القادمة.

وقال المهندس إبراهيم العربى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة - فى بيان له اليوم - إن اللقاء يستهدف مناقشة سبل زيادة التعاون فى المرحلة القادمة ، خاصة فى ظل الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة فى مصر حاليا التى تطرحها الدولة من خلال المشروعات المختلفة.

وأضاف "نسعى إلى دعم اقتصادنا القومى ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة بفتح أسواق جديدة وتنمية الصناعة والتجارة بين مصر والدول المختلفة "، مشيرا إلى أن استقبال الغرفة للوفد الأوزبكستانى يعتبر من ضمن خطتها لمساندة مساعى الدولة فى جذب مزيد من الاستثمارات وزيادة حجم التبادل التجارى بين مصر وأوزبكستان ".