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الإثنين، 12 فبراير 2018 07:18 ص
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اليوم.. انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس"

الإثنين، 12 فبراير 2018 02:00 ص
اليوم.. انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس" انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس"


كتب أحمد أبو حجر
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تبدأ صباح اليوم الاثنين، فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى الثانى للبترول "إيجبس 2018"، المنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتستمر فعاليات المؤتمر على مدار 3 أيام حتى 14 فبراير الجارى، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة. ويعد المعرض المنصة الرئيسية لاستعراض التقدم الملحوظ الذى حققته صناعة البترول والغاز فى مصر بالإضافة إلى خطط التنمية الطموحة.

وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية المؤتمر، الذى يعد فرصة لتبادل الآراء والخبرات الفنية، والتعرف على أحدث التكنولوجيات المطبقة فى صناعة البترول والغاز العالمية، كما يعد ملتقى بتروليًا عالميًا هامًا لطرح الفرص الاستثمارية المتاحة فى شتى المجالات البترولية المصرية، أمام كبرى الشركات البترولية العالمية، وخاصة فى مشروع مصر القومى للتحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول الذى يتم تنفيذه حاليًا.

ويشهد المؤتمر إقبالًا كبيرًا، حيث يشارك فيه العديد من وزراء الطاقة والبترول، فضلًا عن سكرتير عام منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، وأمين عام الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك)، وأمين عام منتدى الدول المصدرة للغاز، ورئيس مجلس البترول العالمى، بالإضافة إلى حوالى 150 خبيرًا، كما يشهد المؤتمر حوالى 40 جلسة فنية إلى جانب الجلسات الرئيسية، ويشارك فى فاعلياته أكثر من 400 شركة محلية وعالمية، و10 آلاف مشارك و11 جناحاً لكبريات الدول فى الصناعة البترولية.

 


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