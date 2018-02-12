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اليوم.. استكمال محاكمة 23 متهما بـ"كتائب أنصار الشريعة"

الإثنين، 12 فبراير 2018 04:00 ص
اليوم.. استكمال محاكمة 23 متهما بـ"كتائب أنصار الشريعة" محكمة جنايات _ أرشيفية


كتب إيهاب المهندس
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تواصل الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة 23 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب أنصار الشريعة".

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين عصام أبو العلا، ومحمد رأفت ذكى، ومختار العشماوى، وسكرتارية حمدى الشناوى وأسامة شاكر.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة 23 متهمًا لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.


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