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الوحدات الكردية: لا مشكلة لدينا بدخول الجيش السورى إلى عفرين

الإثنين، 12 فبراير 2018 07:21 م
الوحدات الكردية: لا مشكلة لدينا بدخول الجيش السورى إلى عفرين قوات الجيش السورى


بيروت (أ ف ب)
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قال القائد العام لوحدات حماية الشعب الكردية سيبان حمو الاثنين، إن "لا مشكلة" لدى قواته بدخول الجيش السورى إلى منطقة عفرين للمساهمة فى التصدى للهجوم التركى المستمر منذ نحو 3 أسابيع.

وتشن تركيا مع فصائل سورية موالية منذ العشرين من الشهر الماضى هجوماً على منطقة عفرين فى شمال سوريا، تقول انه يستهدف المقاتلين الأكراد الذين تصنفهم أنقرة بـ"الارهابيين".

وخلال مؤتمر صحفى عقده عبر تطبيق سكايب، أوضح حمو رداً على سؤال لوكالة فرانس عما اذا كانت قواته توافق على دخول قوات النظام إلى عفرين، "ليس لدينا مشكلة بدخول قوات الجيش السورى من أجل الدفاع عن عفرين وعن حدود عفرين فى وجه الاحتلال التركى".

ولم يوضح حمو إذا كان ذلك يعنى انتشار القوات السورية داخل عفرين أم التصدى فقط للهجوم التركى على الحدود.

وأضاف "يصرح النظام دائماً أن عفرين جزء من سوريا، ونحن دائما نقول إن كانت جزءاً من سوريا فعليك أن تقوم بواجبك"، موضحاً أن الوحدات الكردية تعتبر مناطق سيطرتها جزءاً من الاراضى السورية.

 


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