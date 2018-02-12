الهجرة توقع غدا بروتوكول تعاون مع صندوق تحيا مصر لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة





كتب محمود راغب

توقع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، غدا الثلاثاء بمقر الوزارة، بروتوكول تعاون بين مع صندوق تحيا مصر فى مجال دعم ذوى الاحتياجات الخاصة.

يأتى البروتوكول فى ضوء إعلان رئيس الجمهورية 2018، عام ذوى الاحتياجات الخاصة، لإظهار اهتمام الدولة المصرية بكل أبنائها دون تمييز وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة.

وقالت الوزارة إن ذلك فى إطار السعى بما لها من أدوات اتصال وأوجه تواصل مع المصريين بالخارج وما حصدته من نتائج جهدها منذ استحداثها عام 2015، بما يمكنها من رعاية وتنظيم حملات دعم لتوفير تبرعات مالية وعينية من المصريين بالخارج يتم توجيهها فى النواحي التى تساعد المصريون ذوى الاحتياجات الخاصة، عن طريق صندوق تحيا مصر باعتباره صندوقا معاونا لأجهزة الدولة وخاصة فى المجالات العامة التى تفيد المصريين بصفة عامة.