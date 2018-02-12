النائب سامى المشد: حصلت على موافقة بإنشاء محكمة جزئية بمدينة السادات

النائب سامى المشد: حصلت على موافقة بإنشاء محكمة جزئية بمدينة الساداتالإثنين، 12 فبراير 2018 09:00 م
النائب سامى المشد
المنوفية _ محمد فتحى
إضافة تعليق
أكد النائب سامى المشد، عضو مجلس النواب عن دائرة السادات بمحافظة المنوفية، أنه حصل على موافقة من المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، لإنشاء محكمة جزئية بمدينة السادات.
وأضاف عضو مجلس النواب لليوم السابع، أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات وتم إدراج خطة بناء المبنى فى موازنة العام القادم، وذلك تخفيفا على أهالى الدائرة.
كان النائب سامى المشد، قد تقدم بطلب الى وزير الاسكان ومحافظ المنوفية، لتخصيص 7 آلاف متر وذلك لبناء محكمة جزئية بمدينة السادات .
إضافة تعليق
داعش وأخواتها تفضح الإخوان وإعلامها.. الإرهابية تروج اختفاء شبابها قسريا وفيديوهات مشاركتهم فى أعمال التفجير والتكفير تفضحهم.. عمر ابن الإخوانى إبراهيم الديب أبرزهم.. والقائمة تضم عبد الله هلال ورجب على والضلعى
بالمطرقة والأزميل.. مصرية تحصل على امتياز بمسابقة هاربين الأكبر فى العالم للنحت على الجليد.. مريم عملت يومين ونصف بدرجة حرارة 27 تحت الصفر.. وتؤكد: البرد القارس واعتياد النحت على الحجر ضمن أبرز التحديات.. صور
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة