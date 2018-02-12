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النائب سامى المشد: حصلت على موافقة بإنشاء محكمة جزئية بمدينة السادات

الإثنين، 12 فبراير 2018 09:00 م
النائب سامى المشد: حصلت على موافقة بإنشاء محكمة جزئية بمدينة السادات النائب سامى المشد


المنوفية _ محمد فتحى
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أكد النائب سامى المشد، عضو مجلس النواب عن دائرة السادات بمحافظة المنوفية، أنه حصل على موافقة من المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، لإنشاء محكمة جزئية بمدينة السادات.

وأضاف عضو مجلس النواب لليوم السابع، أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات وتم إدراج خطة بناء المبنى فى موازنة العام القادم، وذلك تخفيفا على أهالى الدائرة.

كان النائب سامى المشد، قد تقدم بطلب الى وزير الاسكان ومحافظ المنوفية، لتخصيص 7 آلاف متر وذلك لبناء محكمة جزئية بمدينة السادات .

 

 
 
 
 

 


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