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المغرب يضبط أكثر من 500 كيلو جرام من الكوكايين

الإثنين، 12 فبراير 2018 04:42 ص
المغرب يضبط أكثر من 500 كيلو جرام من الكوكايين كوكايين - أرشيفية


(أ ف ب)
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أعلن المغرب ضبط نحو 541 كيلو جراما من الكوكايين فى حاوية وصلت إلى الدار البيضاء من أمريكا اللاتينية.

واعتقلت السلطات ستة أشخاص مشتبه بهم فى القضية بينهم برازيلى يحتمل أنه "العقل المدبر لشبكة إجرامية"، بحسب المكتب المركزى للابحاث القضائية فى المغرب.

وضبطت السلطات أيضا خمس سيارات و"كميات كبيرة من الأموال" بالدرهم المغربى وعملات أجنبية أخرى.

وفى بيان قال المكتب، إنه يجرى تحقيقا فى شأن شبكة على درجة من "الخطورة" مرتبطة بكارتلات أمريكا اللاتينية التى استغلت "موقع المملكة الاستراتيجى كنقطة عبور إلى الدول الأوروبية".

وفى العقود الماضية تمكن مهربو المخدرات من فتح طرق جديدة للتهريب إلى أوروبا.

وترسل المخدرات من أمريكا اللاتينية عبر دول غرب أفريقيا ومؤخرا عبر شمال أفريقيا، وفق تقرير حديث لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.

وفى السنوات السابقة أعلن المغرب عن العديد من عمليات ضبط الكوكايين.

 

 

        


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