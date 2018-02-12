المعارضة السورية تدين غارات إسرائيل.. وتؤكد: "الصهاينة أعداؤنا"





كتب أحمد جمعة

عقدت هيئة التفاوض السورية، اجتماعها الدورى فى العاصمة السعودية الرياض، السبت والأحد الماضيين، برئاسة الدكتور نصر الحريرى رئيس الهيئة، وبحضور أعضاء الهيئة، وتضمن جدول أعمال الاجتماع عديد النقاط على المستوى الداخلى للهيئة والمستوى العام.

وأدان المجتمعون، الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضى السورية، مؤكدين أن العدو الصهيونى عدو لكامل الشعب السورى، وأنهم يرفضون أى محاولة لتحويل سوريا لساحة للنزاعات الإقليمية، مطالبة بالخروج الفورى لكل القوات الأجنبية من سوريا.

وناقشت الهيئة فى اجتماعها، التطورات الميدانية والتصعيد العسكرى الذى لجأ له النظام السورى، والحالة الكارثية التى وصلت لها مناطق عديدة بفعل استخدام مختلف أنواع الأسلحة المحرمة دوليا، واستهداف البنية التحتية والمستشفيات ومراكز الإسعاف.

واستعرض المجتمعون ما قامت به الهيئة من تواصل مع مختلف الجهات الفاعلة دوليا، لوقف همجية النظام ووضع حد لتجاوزاته لكل القرارات الأممية، وارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تحت سمع وبصر المجتمع الدولى، كما شدد المجتمعون على أهمية الحراك الدولى والتواصل مع الدول العربية وجامعة الدول العربية.

وأكدت الهيئة، أهمية التهدئة فى بلدة "عفرين"، وإزالة الإرهاب الذى يحول دون تنفيذ مناطق "خفض التصعيد"، كما جرت مناقشات معمقة لمختلف مستجدات العملية السياسية ومسار المفاوضات السورية الجارية تحت مظلة الأمم المتحدة وجهود المبعوث الدولى لتشكيل اللجنة الدستورية، وتمت مراجعة نتائج مجمل الاتصالات والزيارات التى قامت بها الهيئة فى تواصلها مع المجتمع الدولى والدول العربية، وما تم خلال الزيارات من تبادل للآراء حول كل ما يجرى فى أروقة المفاوضات، إذ أكدت مواقف الهيئة فى لقاءاتها المختلفة على مرجعية الأمم المتحدة لكل مراحل العملية التفاوضية والحرص على تنفيذ القرار 2254 بكليته.

وعلى هامش الاجتماع الدورى، التقى أعضاء الهيئة مع وفد المبعوث الدولى ستيفان ديمستورا وبحثوا معه كل ما يتعلق بالعملية التفاوضية، إذ تم طرح عديد من الأسئلة من قبل أعضاء الهيئة على أعضاء وفد المبعوث الدولى، وتم تبادل وجهات النظر حول النقاط التى تحتاج توضيحا، وركز أعضاء الهيئة فى لقائهم مع الوفد على النقاط الأساسية فى تشكيل اللجنة الدستورية، وطبيعة مكوناتها، وصلاحياتها، ومعايير اختيار الممثلين ضمنها، وانتهى اللقاء بتحميل الوفد رسائل واضحة للمبعوث الدولى ستيفان ديمستورا.

وبخصوص النظام الداخلى للهيئة، ناقش الاجتماع التعديلات المقترحة من قبل أعضاء الهيئة على بعض مواد النظام، ورُفعت لصياغتها بشكل نهائى وإقرارها، كما تمت مناقشة البيانات الإعلامية التى صدرت أو ستصدر من مكونات الهيئة حول القضايا المستجدة وتوحيد الخطاب الإعلامى المعبر عن رأى وموقف الهيئة.