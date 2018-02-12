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"المرور" تواجه الفوضى وتحرر 421 مخالفة متنوعة بقطاع أكتوبر

الإثنين، 12 فبراير 2018 01:00 ص
"المرور" تواجه الفوضى وتحرر 421 مخالفة متنوعة بقطاع أكتوبر حملات مرور -أرشيفية


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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة، لرصد كل المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى حوادث مرورية.

وتمكنت الإدارة من خلال الحملات بقطاع أكتوبر، من ضبط 421 مخالفة مرورية متنوعة، منها 199 مخالفة نموذج 125 و 28 مخالفة رخص بدون تسيير، وتم حجز 19 مركبة توك توك وضبط 12 دراجة نارية بدون لوحات ومخالفات متنوعة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين

 

 


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