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الإثنين، 12 فبراير 2018 07:17 م
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المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ينظم ندوة عن "تحليل البيانات"

الإثنين، 12 فبراير 2018 07:03 م
المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ينظم ندوة عن "تحليل البيانات" حسين شكرى رئيس مجلس إدارة شركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار


كتب أحمد يعقوب
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يعقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية غداً الثلاثاء حلقة نقاشية بعنوان "تحليل البيانات  الضخمة - تجارب عملية"، وذلك من الساعة العاشرة صباحا إلى الثانية عشر ظهرا بمقر المركز.

يترأس الندوة حسين شكرى، رئيس مجلس إدارة شركة "أتش سى" للأوراق المالية والاستثمار، وعضو مجلس إدارة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية؛ وتديرها الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز؛ بينما يتحدث فيها الدكتور إسلام ذكرى الرئيس التنفيذى لمركز تحليل وإدارة البيانات بالبنك التجارى الدولى  CIB، وعلاء زاهر، رئيس قسم الاستراتيجيات والابتكارات بشركة فودافون مصر.

ومن المقرر، أن تناقش هذه الندوة البيانات الضخمة Big  Data وتحليل البيانات، وذلك فى محاولة للإجابة عن عدد من التساؤلات مثل ما المقصود بالبيانات الضخمة؟ وكيف تختلف عن تحليل البيانات المتعارف عليها؟ وكيف يمكن الاستفادة من هذا الابتكار فى مجال الاقتصاد الرقمى؟ وما هى التجربة العملية للبنك التجاري الدولى  CIB؟ وما هى التجربة العملية لفودافون؟

وفى هذا السياق، صرحت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن هذه الندوة تأتى فى إطار اهتمام المركز بالاقتصاد الرقمى كأحد الموضوعات المهمة المدرجة فى أجندة عمله لعام 2018.

ويذكر أن هذه الندوة هى الثانية فى سلسلة ندوات حول هذا الموضوع، حيث تناولت الأولى منها تكنولوجيا قواعد البيانات التسلسلية (Blockchain ) وتطبيقاتها التى يمكن للاقتصاد المصرى الاستفادة منها، وذلك بهدف إعطاء دفعة فى مجال الاقتصاد الرقمى فى مصر.


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الاقتصاد الرقمى

المركز المصرى للدراسات الاقتصادية

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