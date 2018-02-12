القبض على عاطل بحوزته 35 كيلو بانجو فى أبوصوير بالإسماعيلية

القبض على عاطل بحوزته 35 كيلو بانجو فى أبوصوير بالإسماعيليةالإثنين، 12 فبراير 2018 04:06 م
العميد احمد عبدالعزيز مدير مباحث الاسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز ابوصوير القبض على عاطل بحوزته 17 لفافة من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 35 كيلو بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.
وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية ، تلقى إخطارا من العميد احمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية ، يفيد بقيام الرائد احمد عبداللة رئيس مباحث مركز ابوصوير ، ومعاونيه ، بالقبض على المتهم "محمد.ع.س"39 عاما عاطل ومقيم المنايف دائرة مركز ابوصوير وبحوزته 17 لفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 35 كيلو جرام ومبلغ مالى 1220 جنيه وهاتف محمول.
تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
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