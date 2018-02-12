video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 12 فبراير 2018 05:51 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على عاطل بحوزته 35 كيلو بانجو فى أبوصوير بالإسماعيلية

الإثنين، 12 فبراير 2018 04:06 م
القبض على عاطل بحوزته 35 كيلو بانجو فى أبوصوير بالإسماعيلية العميد احمد عبدالعزيز مدير مباحث الاسماعيلية


الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز ابوصوير القبض على عاطل بحوزته 17 لفافة من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 35 كيلو بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.
 
وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية ، تلقى إخطارا من العميد احمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية ، يفيد بقيام الرائد احمد عبداللة رئيس مباحث مركز ابوصوير ، ومعاونيه ، بالقبض على  المتهم "محمد.ع.س"39 عاما عاطل ومقيم المنايف دائرة مركز ابوصوير وبحوزته 17 لفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 35 كيلو جرام ومبلغ مالى 1220 جنيه وهاتف محمول.
 
تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وكيل الأزهر: الجيش والشرطة ينفذان حكم الله على الإرهابيين فى سيناء

الاسماعيلية

امن الاسماعيلية

اخبار الاسماعيلية

اخبار مصر

اخبارالمحافظات

مخدرات

اقراص مخدرة



لا تفوتك
فيديو.. مقتل 12 إرهابيا وتدمير 60 هدفا فى اليوم الخامس لعملية سيناء 2018

فيديو.. مقتل 12 إرهابيا وتدمير 60 هدفا فى اليوم الخامس لعملية سيناء 2018

إلغاء الرحلات من وإلى مطار لندن سيتى عقب العثور على قنبلة

إلغاء الرحلات من وإلى مطار لندن سيتى عقب العثور على قنبلة

الكويت تستقبل 2300 شركة من 70 دولة لبحث مستقبل إجندة إعمار العراق.. مصر تشارك بوفد رسمى يرأسه إبراهيم محلب.. وبغداد تتوقع 100 مليار دولار لإصلاح ما أفسده "داعش" والنزاعات الطائفية

الكويت تستقبل 2300 شركة من 70 دولة لبحث مستقبل إجندة إعمار العراق.. مصر تشارك بوفد رسمى يرأسه إبراهيم محلب.. وبغداد تتوقع 100 مليار دولار لإصلاح ما أفسده "داعش" والنزاعات الطائفية

الأهلى يطارد 4 أهداف فى موقعة المقاولون الليلة.. إحكام القبضة على صدارة الدورى.. توسيع الفارق مع المنافسين.. تقريب أقدام الشناوى من المونديال.. والاطمئنان على البدلاء

الأهلى يطارد 4 أهداف فى موقعة المقاولون الليلة.. إحكام القبضة على صدارة الدورى.. توسيع الفارق مع المنافسين.. تقريب أقدام الشناوى من المونديال.. والاطمئنان على البدلاء

المنتخب يطلب جوازات "الشناوى وطارق حامد" من الزمالك

المنتخب يطلب جوازات "الشناوى وطارق حامد" من الزمالك

وصفات طبيعية بالزيوت للعناية بشعرك مهما كان نوعه

وصفات طبيعية بالزيوت للعناية بشعرك مهما كان نوعه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة