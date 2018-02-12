العثور على طفل حديث الولادة بطريق بنايوس فى الشرقية





الشرقية- فتحية الديب

عثر أحد المواطنين بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الاثنين، على طفل حديث الولادة بطريق بنايوس، وتم تحرير محضرا بالواقعة وإخطار النيابة العامة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، اخطارا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، بلاغا من " ع ر" يفيد عثوره على طفل حديث الولادة ذكر، يبلغ من العمر يوم بطريق بنايوس دائرة قسم ثانى الزقازيق، يرتدى ملابس كاملة مربوط الحبل السرى وبصحة جيدة، وتحرر محضر بالواقعة.