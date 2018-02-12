الظفرة للبترول أبوظبى تنتج 40 ألف برميل من النفط بحلول 2020





رويترز

قالت شركة بترول أبوظبى الوطنية (أدنوك) اليوم الاثنين، إن وحدتها الظفرة للبترول ستنتج 40 ألف برميل من النفط يوميا بحلول 2020 فى إطار خطط المجموعة لزيادة الإنتاج.

وأضافت "أدنوك" فى بيان أن الظفرة، وهى مشروع مشترك بين أدنوك ومؤسسة النفط الوطنية الكورية وجي.اس إنرجي، ستنتج 20 ألف برميل يوميا من النفط بحلول منتصف 2019 تزيد تدريجيا إلى 40 ألف برميل يوميا بحلول 2020.

سيُنتج النفط من حقل حليبة بجنوب شرق أبوظبي. تضطلع لارسن اند توبرو للهندسة البترولية بأعمال مقاولات التصميم والتوريد والإنشاءات فى المشروع.

تشمل المرحلة الأولى من أعمال التصميم والتوريد والإنشاءات 32 بئرا ومد خط أنابيب بطول 65 كيلومترا لنقل النفط الخام من آبار حليبة إلى محطة المعالجة البرية التابعة لأدنوك.

وقال عبد المنعم الكندى مدير الاستكشاف والتطوير والإنتاج لدى أدنوك فى البيان "يسهم الاستثمار فى البنية التحتية فى رفع الطاقة الإنتاجية لشركات المجموعة وتحقيق الاستغلال الأمثل لأصولنا عن طريق الاستفادة من مرافقنا البرية القائمة حاليا بما يمكن أدنوك من تطوير المكامن النفطية غير المستغلة بطريقة فعالة."