الصحة: تطعيم 8.6 مليون طفل "ضد شلل الأطفال" بنسبة 54.4%

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، تطعيم 8 ملايين و763 ألفف و 75 طفل، فى اليوم الأول، للحملة القومية ضد شلل الأطفال، بنسبة 54.4% من المستهدف تطعيمهم فى الحملة التى انطلقت أمس وتستمر حتى 14 فبراير الجارى بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تستهدف تطعيم حوالى 16.5 مليون طفل، من عمر يوم وحتى خمس سنوات، بتكلفة بلغت 84 مليون جنيه، للأطفال المصريين وغير مصريين، للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وذكر " مجاهد" أنه تم تطعيم 6665 طفل من الوافدين وهذا ضمن العدد الذى تم تطعيمه، مؤكدا أن جميع الطعوم آمنه.

وأشار " مجاهد " إلى أن الوزارة تستخدم طعوم معتمدة من منظمة الصحة العالمية، ويتم فحصها بمعمل مرجعى للمنظمة لضمان جودة وأمان وعقامة الطعم ، ويتم نقله إلى مصر من خلال سلسلة تبريد للحفاظ على درجة الحرارة المطلوبة، لافتا إلى أنه فور وصوله لمصر يعاد أخذ عينات منه لفحصه عن طريق هيئة الرقابة على المستحضرات الحيوية واللقاحات، ثم يتم توزيعه على مديريات الشئون الصحية ، حيث تتميز بوجود مؤشر لونى على عبوة اللقاح يتغير فى حالة إرتفاع درجة الحرارة المفترض حفظه به، مؤكدا أن جميع فرق التطعيم تتابع ذلك بصفة دورية.

جدير بالذكر أن التطعيم يتم من منزل إلى منزل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم بالريف أما المدن فيتم التطعيم بها بفرق متحركة بالشوارع مع وجود فرق ثابتة في المراكز الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الريفية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة ، وذلك من الثامنة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءا،كما يتم وضع فرق ثابتة بجوار المساجد والكنائس والنوادي وفي الأسواق ومحطات القطارات ومترو الانفاق ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة ، لضمان الوصول إلى الأطفال المستهدفين بالتطعيم.

وتؤكد الوزارة خلو مصر من شلل الأطفال، حيث كانت آخر حالة مؤكدة لشلل أطفال تم تسجيلها بمصر عام 2004 ، كما أعلنت مصر خالية من مرض شلل الأطفال عام 2006 من قبل منظمة الصحة العالمية.