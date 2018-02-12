السيطرة على حريق نشب داخل مزرعة دواجن بفاقوس فى الشرقية





الشرقية –فتحية الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الاثنين، من السيطرة على حريق نشب بمزرعة دواجن بناحية "العارين" التابعة لدائرة مركز فاقوس.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، اخطارا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بمزرعة دواجن بناحية "العارين" بدائرة مركز فاقوس.

وعلى الفور، انتقل رجال المركز وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم السيطرة على الحريق وإخماده، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمزرعة دواجن مبنية بالدبش الأبيض ومعروشة بالخشب، مقامة على مساحة 7 قرارايط، مما أسفر عن نفوق عدد من الكتاكيت ولم يسفر الحريق عن ثمة إصابات بشرية.

وبسؤال مالك المزرعة أيد ما جاء بالفحص، وأفاد بأن سبب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائى بالمزرعة، ولم يتهم أحد بالتسبب فى الحريق أو يشتبه فى حدوثه جنائيا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.