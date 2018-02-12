video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 12 فبراير 2018 07:17 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

السودان يواصل إجراءات ضبط سعر صرف العملات الأجنبية مقابل عملته الوطنية

الإثنين، 12 فبراير 2018 03:54 م
السودان يواصل إجراءات ضبط سعر صرف العملات الأجنبية مقابل عملته الوطنية الرئيس السودانى عمر البشير


الخرطوم (أ ش أ)
إضافة تعليق

وجه الاجتماع الدورى السابع للجنة ضبط سعر الصرف بالسودان، برئاسة الرئيس عمر البشير، وحضور مدير جهاز الأمن والمخابرات صلاح قوش، بضرورة الاستمرار فى إجراءات امتصاص السيولة لتحجيم الكتلة النقدية خارج النظام المصرفى ليتم توظيفها فى المشاريع الإنتاجية .

وقرر المشاركون فى الاجتماع - الذى عقد بالقصر الجمهورى بالخرطوم اليوم الاثنين - زيادة قوات شرطة المعادن، وتحديد مسارات تنظيم وانتقال البضائع بين السودان ودول الجوار، واتخاذ إجراءات رادعة تجاه المهربين المخالفين لتلك المسارات.

وأوضح وزير الدولة بوزارة المالية السودانية عبدالرحمن ضرار -  فى تصريحات صحفية- أن الاجتماع شدد على ضرورة تحديد حجم الذهب بالبلاد وضمان بيعه لبنك السودان المركزي، وسحب رخصة أى شركة تخالف الإجراءات الصادرة من وزارة المعادن والبنك المركزى والجهات المختصة .

وقال ضرار،إن الاجتماع أكد ضرورة تشديد العقوبات على المتهربين من دفع الضرائب، مشيرا إلى أن الرئيس السودانى وجه بإصدار تعميم يسمح للسائحين بالتحرك داخل البلاد دون التعرض لهم، إلا فى المناطق المحظورة ، وذلك بعد الحصول على تأشيرة دخول للسودان.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السودان والكويت يبحثان سبل دعم وتطوير العلاقات العسكرية بينهما

رئيسا البرلمان بقطر والسودان يتحفظان على إدانة تدخلات تركيا بمصر والدول العربية

السودان

اخبار السودان

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم



لا تفوتك
5 جنيهات من طلاب المدارس لصندوق تكريم أسر الشهداء.. و10 من طلاب الجامعة

5 جنيهات من طلاب المدارس لصندوق تكريم أسر الشهداء.. و10 من طلاب الجامعة

فيديو.. الإفتاء: الاحتفال بالفلانتين يجوز ولا مانع شرعا ولا يعتبر تشبه بغير المسلمين

فيديو.. الإفتاء: الاحتفال بالفلانتين يجوز ولا مانع شرعا ولا يعتبر تشبه بغير المسلمين

داعش وأخواتها تفضح الإخوان وإعلامها.. الإرهابية تروج اختفاء شبابها قسريا وفيديوهات مشاركتهم فى أعمال التفجير والتكفير تفضحهم.. عمر ابن الإخوانى إبراهيم الديب أبرزهم.. والقائمة تضم عبد الله هلال ورجب على والضلعى

داعش وأخواتها تفضح الإخوان وإعلامها.. الإرهابية تروج اختفاء شبابها قسريا وفيديوهات مشاركتهم فى أعمال التفجير والتكفير تفضحهم.. عمر ابن الإخوانى إبراهيم الديب أبرزهم.. والقائمة تضم عبد الله هلال ورجب على والضلعى

بالمطرقة والأزميل.. مصرية تحصل على امتياز بمسابقة هاربين الأكبر فى العالم للنحت على الجليد.. مريم عملت يومين ونصف بدرجة حرارة 27 تحت الصفر.. وتؤكد: البرد القارس واعتياد النحت على الحجر ضمن أبرز التحديات.. صور

بالمطرقة والأزميل.. مصرية تحصل على امتياز بمسابقة هاربين الأكبر فى العالم للنحت على الجليد.. مريم عملت يومين ونصف بدرجة حرارة 27 تحت الصفر.. وتؤكد: البرد القارس واعتياد النحت على الحجر ضمن أبرز التحديات.. صور

وكالة الأنباء الفرنسية: محمد صلاح من زراعة الياسمين فى طنطا لملك ليفربول

وكالة الأنباء الفرنسية: محمد صلاح من زراعة الياسمين فى طنطا لملك ليفربول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة