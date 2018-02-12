السودان يواصل إجراءات ضبط سعر صرف العملات الأجنبية مقابل عملته الوطنية





الخرطوم (أ ش أ)

وجه الاجتماع الدورى السابع للجنة ضبط سعر الصرف بالسودان، برئاسة الرئيس عمر البشير، وحضور مدير جهاز الأمن والمخابرات صلاح قوش، بضرورة الاستمرار فى إجراءات امتصاص السيولة لتحجيم الكتلة النقدية خارج النظام المصرفى ليتم توظيفها فى المشاريع الإنتاجية .

وقرر المشاركون فى الاجتماع - الذى عقد بالقصر الجمهورى بالخرطوم اليوم الاثنين - زيادة قوات شرطة المعادن، وتحديد مسارات تنظيم وانتقال البضائع بين السودان ودول الجوار، واتخاذ إجراءات رادعة تجاه المهربين المخالفين لتلك المسارات.

وأوضح وزير الدولة بوزارة المالية السودانية عبدالرحمن ضرار - فى تصريحات صحفية- أن الاجتماع شدد على ضرورة تحديد حجم الذهب بالبلاد وضمان بيعه لبنك السودان المركزي، وسحب رخصة أى شركة تخالف الإجراءات الصادرة من وزارة المعادن والبنك المركزى والجهات المختصة .

وقال ضرار،إن الاجتماع أكد ضرورة تشديد العقوبات على المتهربين من دفع الضرائب، مشيرا إلى أن الرئيس السودانى وجه بإصدار تعميم يسمح للسائحين بالتحرك داخل البلاد دون التعرض لهم، إلا فى المناطق المحظورة ، وذلك بعد الحصول على تأشيرة دخول للسودان.