السعودية تقيم صلاة الاستسقاء فى المسجد الحرام

السعودية تقيم صلاة الاستسقاء فى المسجد الحرامالإثنين، 12 فبراير 2018 07:43 ص
المسجد الحرام
وكالات
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أقيمت صلاة الاستسقاء فى جميع مناطق المملكة العربية السعودية صباح اليوم الإثنين، تأسيا بسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام عند الجدب وتأخر نزول المطر أملاً فى طلب المزيد من الجواد الكريم أن ينعم بفضله وإحسانه بالغيث على أرجاء البلاد.
وأدى جموع المصلين صلاة الاستسقاء في المسجد الحرام يتقدمهم الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة .
وأم المصلين إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور فيصل بن جميل غزاوي، حيث ألقى خطبة أوصى فيها المسلمين بتقوى الله عز وجل ومراقبته وطاعته وعدم معصيته والتوبة إلية واستغفاره والتضرع إليه وسؤاله.
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