السجن 3 سنوات لمتهم بسرقة دراجة بخارية بالإكراه فى 6 أكتوبر

السجن 3 سنوات لمتهم بسرقة دراجة بخارية بالإكراه فى 6 أكتوبرالإثنين، 12 فبراير 2018 05:36 م
حجز -أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
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عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، "روماني.إ.ل.ف"، بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بسرقة دراجة بخارية بالإكراه من مالكها فى مدينة 6 أكتوبر.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، وعضوية المستشارين محمد عمر الأنصاري، وخالد مرعي، وأمانة سر أشرف جابر ومحمد الغلبان.
تعود الواقعه لسنة 2013، حيث سرق المتهم" روماني. إ. ل. ف "، عامل، 29 سنة، ومقيم بمنشأة ناصر، دراجة بخارية، بالإكراه من مالكها "برويز. إ" وبملاحقته ألقى معاون مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، القبض عليه.
كشفت التحقيقات عن ارتكاب المتهم للواقعه، فأحالته النيابة إلى محكمة الجنايات التى عاقبته بالسجن 3 سنوات.
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