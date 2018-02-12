السجن المشدد 3 سنوات لفلاح بتهمة الاتجار بالمخدرات فى أسيوط

السجن المشدد 3 سنوات لفلاح بتهمة الاتجار بالمخدرات فى أسيوطالإثنين، 12 فبراير 2018 04:06 م
محكمة - أرشيفية
أسيوط - محمود عجمى
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قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة فلاح بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الأفيون والحشيش بقرية درنكة مركز أسيوط.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح سعد طه وعضوية المستشارين عماد فؤاد بشاى وخلف فاروق عبد الحميد وأمانة سر خميس محمود ومحمد العربى.
وترجع وقائع القضية رقم 20793 جنايات مركز أسيوط إلى 13 نوفمبر 2017 بورود معلومات للمقدم محمد مجدى رئيس مباحث مركز أسيوط تفيد بقيام "محمد.ح.ت " 25 سنة فلاح مقيم بقرية درنكة بالاتجار فى المواد المخدرة "الأفيون والحشيش".
على الفور تم إعداد مأمورية وبتفتيش منزل المتهم عثر على كمية من المواد المخدرة "الأفيون والحشيش" وميزان حساس وبمواجهته أقر بحيازتها بقصد الاتجار.
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