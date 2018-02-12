الرئيس الفلسطينى يزور روسيا اليوم ويجرى مباحثات مع بوتين حول القدس

الرئيس الفلسطينى يزور روسيا اليوم ويجرى مباحثات مع بوتين حول القدسالإثنين، 12 فبراير 2018 06:28 ص
الرئيس الفلسطينى محمود عباس
(أ ف ب)
إضافة تعليق
بعد أسبوعين من الزيارة التى أجراها رئيس الاحتلال الاسرائيلى بنيامين نتانياهو إلى موسكو، يصل الرئيس الفلسطينى محمود عباس اليوم الإثنين إلى روسيا، للتأكد من دعم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين له فى مواجهة واشنطن التى اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل.
واللقاء الذى كان مزمعا حصوله بمنتج سوتشى قد تم نقله إلى موسكو بحسب ما أعلن الكرملين.
وعباس الذى يرفض اجراء اى اتصال مع إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب منذ اعتراف واشنطن فى نهاية العام 2017 بالقدس عاصمة لإسرائيل، من المقرر أن يلقى خطابا امام مجلس الأمن الدولى فى عشرين فبراير.
إضافة تعليق
رسائل جنود مصر من أرض سيناء الحبيبة.. أقسموا بتطهيرها من الإرهاب.. أبطال أصروا على مشاركة زملائهم رغم انتهاء فترة خدمتهم.. ويؤكدون للشعب المصرى: اطمئنوا مادام ولادكم وجنودكم موجودين.. وهنكمل لو سنة كمان
فى قضية رشوة السويس.. سكرتير عام المحافظة قضى ليلة جنسية بشاليه المتهمة الرابعة مقابل منح تصاريح باستغلال 3 محاجر لسيدة.. والمتهم عرض تدخله لدى مسئولى حى لصالح أصحاب عقارات مخالفة مقابل مليون جنيه
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة