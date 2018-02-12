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الرئيس الفلسطينى يزور روسيا اليوم ويجرى مباحثات مع بوتين حول القدس

الإثنين، 12 فبراير 2018 06:28 ص
الرئيس الفلسطينى يزور روسيا اليوم ويجرى مباحثات مع بوتين حول القدس الرئيس الفلسطينى محمود عباس


(أ ف ب)
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بعد أسبوعين من الزيارة التى أجراها رئيس الاحتلال الاسرائيلى بنيامين نتانياهو إلى موسكو، يصل الرئيس الفلسطينى محمود عباس اليوم الإثنين إلى روسيا، للتأكد من دعم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين له فى مواجهة واشنطن التى اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل.

واللقاء الذى كان مزمعا حصوله بمنتج سوتشى قد تم نقله إلى موسكو بحسب ما أعلن الكرملين.

وعباس الذى يرفض اجراء اى اتصال مع إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب منذ اعتراف واشنطن فى نهاية العام 2017 بالقدس عاصمة لإسرائيل، من المقرر أن يلقى خطابا امام مجلس الأمن الدولى فى عشرين فبراير.


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روسيا

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القدس



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