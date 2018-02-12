الرئيس السيسى يوفد مندوب للتعزية فى وفاة المخرج إبراهيم الشقنقيرى

الرئيس السيسى يوفد مندوب للتعزية فى وفاة المخرج إبراهيم الشقنقيرىالإثنين، 12 فبراير 2018 03:44 م
الرئيس السيسى
(أ ش أ)
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أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسى، العميد مصطفى جابر؛ للتعزية فى وفاة كابتن طيار جمال الدين لطفى، والعميد شريف فتحى؛ للتعزية فى وفاة "الشريفة" إحسان عمر طنطاوى عبدالوهاب، والعميد محمد عوض عبدالنبى، للتعزية فى وفاة المخرج إبراهيم الشقنقيرى.
كما أوفد الرئيس السيسي، العميد إيهاب عيد؛ للتعزية فى وفاة سميحة أمين أبوستيت، والعميد محمد وحيد الدين؛ للتعزية فى وفاة الدكتور حسن على الشاذلى، والعميد أسامة جورج عياد؛ للتعزية فى وفاة المهندس فارس جورجى، وإبلاغ أسرهم خالص العزاء ومواساته.
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