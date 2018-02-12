الرئيس التنفيذى لـ"بى بى": نستثمر مليار دولار فى مصر هذا العام

الرئيس التنفيذى لـ"بى بى": نستثمر مليار دولار فى مصر هذا العامالإثنين، 12 فبراير 2018 05:55 م
قيادات شركة بى بى
القاهرة (رويترز)
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قال الرئيس التنفيذى لشركة بي.بى اليوم الاثنين: إن الشركة تتطلع إلى استثمار أكثر من مليار دولار فى مصر هذا العام لتعود الدولة وجهة رئيسية لاستثماراتها. وتابع أن الشركة لم تعد لديها متأخرات مستحقة على الحكومة المصرية.
وقال على هامش مؤتمر اليوم، "الحكومة غير مدينة لنا بأى أموال"، وأضاف دادلى أنه لا يتوقع صدمة فى المعروض النفطى قبل نهاية العقد الحالى أو بعده، وأن بى. بى تخطط على أساس أسعار للخام فى نطاق 50 إلى 65 دولارا للبرميل حتى نهاية العقد الحالى.
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