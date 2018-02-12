"الداخلية" تضبط 8 آلاف قضية وتنفذ 600 حكم اقتصادى خلال 24 ساعة

"الداخلية" تضبط 8 آلاف قضية وتنفذ 600 حكم اقتصادى خلال 24 ساعةالإثنين، 12 فبراير 2018 12:00 ص
وزارة الداخلية
كتب محمود عبد الراضي
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تمكن قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية "مباحث الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط 8 آلاف قضية متنوعة وتنفيذ 600 حكم قضائى خلال 24 ساعة.
يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية .
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