video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 12 فبراير 2018 05:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

"الداخلية" تضبط 8 آلاف قضية وتنفذ 600 حكم اقتصادى خلال 24 ساعة

الإثنين، 12 فبراير 2018 12:00 ص
"الداخلية" تضبط 8 آلاف قضية وتنفذ 600 حكم اقتصادى خلال 24 ساعة وزارة الداخلية


كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق

تمكن قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية "مباحث الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط 8 آلاف قضية متنوعة وتنفيذ 600 حكم قضائى خلال 24 ساعة.

 يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شرطة التموين تضبط 58 طن خمور مغشوشة داخل مخازن فى العبور

صور.. ضبط مدير مخزن غير مرخص بداخله 20 ألف "علبة سجائر" مغشوشة بالجيزة

الداخلية تداهم 6 مصانع أعلاف وأسمدة زراعية مجهولة المصدر بالجيزة

الداخلية

الامن الاقتصادى

حملات امنية

اخبار الحوادث

تنفيذ احكام

اخبار الحوادث اليوم



لا تفوتك
حملة موسى مصطفى موسى توضح أسباب تغيير موقفها من التأييد إلى المنافسة

حملة موسى مصطفى موسى توضح أسباب تغيير موقفها من التأييد إلى المنافسة

فى قضية رشوة السويس.. سكرتير عام المحافظة قضى ليلة جنسية بشاليه المتهمة الرابعة مقابل منح تصاريح باستغلال 3 محاجر لسيدة.. والمتهم عرض تدخله لدى مسئولى حى لصالح أصحاب عقارات مخالفة مقابل مليون جنيه

فى قضية رشوة السويس.. سكرتير عام المحافظة قضى ليلة جنسية بشاليه المتهمة الرابعة مقابل منح تصاريح باستغلال 3 محاجر لسيدة.. والمتهم عرض تدخله لدى مسئولى حى لصالح أصحاب عقارات مخالفة مقابل مليون جنيه

رسائل جنود مصر من أرض سيناء الحبيبة.. أقسموا بتطهيرها من الإرهاب.. أبطال أصروا على مشاركة زملائهم رغم انتهاء فترة خدمتهم.. ويؤكدون للشعب المصرى: اطمئنوا مادام ولادكم وجنودكم موجودين.. وهنكمل لو سنة كمان

رسائل جنود مصر من أرض سيناء الحبيبة.. أقسموا بتطهيرها من الإرهاب.. أبطال أصروا على مشاركة زملائهم رغم انتهاء فترة خدمتهم.. ويؤكدون للشعب المصرى: اطمئنوا مادام ولادكم وجنودكم موجودين.. وهنكمل لو سنة كمان

علاج ضعف عضلة القلب ونصائح للوقاية منه

علاج ضعف عضلة القلب ونصائح للوقاية منه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة