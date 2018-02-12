الحكومة السودانية تشرع فى تفكيك معسكرات النازحين بدارفور





الخرطوم (أ ش أ)

شرعت حكومة ولاية جنوب دارفور بالسودان، فى تنفيذ تخطيط معسكر السريف للنازحين - 6 كلم جنوبى نيالا العاصمة - وتحويله إلى "مدينة السريف" ، وذلك ضمن خطة حكومية لتفكيك مخيمات النازحين بالولاية.

وطالب والى جنوب دارفور آدم الفكى - فى كلمته أمام النازحين بمعسكر السريف اليوم الإثنين - بضرورة فتح الشوارع داخل المعسكر لتسهيل مهمة تخطيط المعسكر إلى قطع سكنية للنازحين الذين لديهم الرغبة فى البقاء بالمخيم، موضحا أن المعسكر سيتحول إلى "مدينة السريف" بدلا عن "معسكر السريف".

وأشار إلى تمليك جميع النازحين الراغبين فى البقاء قطع سكنية ، ومن ثم لهم خيار البقاء أو العودة إلى قراهم بعد استلام استحقاقتهم السكنية ، داعيا إلى التعاون مع وزارة التخطيط العمرانى لإجراء عمليات التخطيط.

وأكد الفكى أن الولاية أصبحت آمنة ومستقرة بعد عمليات جمع السلاح من القبائل ، وهو ما يمكن النازحين من العودة إلى مناطقهم الأصلية لممارسة مهنهم الأساسية فى الزراعة ، مشددا على أن حكومته ملزمة بحماية قرى العودة الطوعية وتوفير كافة الخدمات الأساسية فيها.

وكانت حكومة الولاية أعلنت فى وقت سابق عن خطة من ثلاثة خيارات لتفكيك معسكرات النازحين ، إما العودة الطوعية التلقائية إلى مناطقهم الأصلية ، أو تخطيط المخيمات للنازحين إلى قطع سكنية ، أو إدماجهم فى المدن.

ودعا مجلس الأمن الدولى أواخر يناير الماضى أطراف النزاع بدارفور الى تهيئة ظروف تسمح بعودة النازحين واللاجئين إلى قراهم الأصلية.

وشهد إقليم دارفور نزاعا مسلحا بين الحكومة السودانية وحركات مسلحة منذ عام 2003 ، وأعلنت الحكومة فى أبريل 2016 خلو المنطقة من المتمردين.