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الحكم بالإعدام على المتحدث باسم زعيم المعارضة فى جنوب السودان

الإثنين، 12 فبراير 2018 06:24 م
الحكم بالإعدام على المتحدث باسم زعيم المعارضة فى جنوب السودان رئيس جنوب السودان سلفاكير


جوبا (رويترز)
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صدر حكم بالإعدام فى جنوب السودان على المتحدث باسم الزعيم المعارض ريك مشار اليوم الاثنين، فى اتهامات بالخيانة والتحريض ضد الحكومة.

وكانت السلطات رحلت جيمس جاتديت داك من كينيا إلى جنوب السودان فى نوفمبر تشرين الثانى عام 2016 فى خطوة اعتبرتها المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان والأمم المتحدة انتهاكا للقانون الدولى.

وأصدرت محكمة عليا فى العاصمة جوبا الحكم بالإعدام على جاتديت اليوم الاثنين، فضلا عن حكم بالسجن 21 عاما بتهمة التحريض والتآمر على حكومة الرئيس سيلفا كير.

وقال مونيلواك الور كول المحامى السابق لجاتديت الذى استقال الشهر الماضى، احتجاجا على أسلوب التعامل مع القضية إن الحكم ينتهك اتفاق وقف إطلاق النار الموقع فى ديسمبر كانون الأول والذى يدعو إلى إطلاق سراح السجناء والمحتجزين.

وقال كول لرويترز "أشعر بخيبة أمل . مثل هذه المحاكمات ليس من المفترض أن تجرى فى مثل هذا الوقت".

ووجهت هذه الاتهامات لجاتديت مع وليام جون إيندلى الذى كان أحد مستشارى مشار وهو من جنوب أفريقيا.

ومن المقرر استئناف محاكمة إيندلى بتهمة التآمر غدا الثلاثاء ومن المتوقع صدور الحكم فى نهاية الشهر.

 


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