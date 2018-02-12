الجيش اليمنى يحرر مواقع جديدة جنوب وشرق تعز

الجيش اليمنى يحرر مواقع جديدة جنوب وشرق تعزالإثنين، 12 فبراير 2018 04:47 م
الجيش اليمنى
عدن (أ ش أ)
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أحرز الجيش اليمنى، اليوم الاثنين، تقدما كبيرا حيث حرر مواقع جديدة جنوب وشرق تعز من ميليشيات الحوثى .
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكرى قوله: "إن المواجهات التى اندلعت اليوم بين أبطال الجيش من جهة وبين الميليشيات الحوثية من جهة أخرى أسفرت عن تطهير تبة الكريفة وقرية الفراوش حيث تتمركز قوات الجيش الوطنى فى مدرسة ومستوصف الفراوش" .
وأضاف المصدر أن المواجهات أسفرت عن مقتل 5 مسلحين من ميليشيات الحوثي، مشيرا إلى أن الجيش اليمنى شن هجوما على مواقع الميليشيات وحرر تبة فى جبهة الشقب الشجرة والخلل فى الاقروض جنوب تعز.
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