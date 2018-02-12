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الجامعة العربية: الميثاق العربى لحقوق الإنسان ينفرد بتأكيد حق مقاومة الاحتلال

الإثنين، 12 فبراير 2018 04:48 م
الجامعة العربية: الميثاق العربى لحقوق الإنسان ينفرد بتأكيد حق مقاومة الاحتلال الجامعة العربية- أرشيفية


أ ش أ
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قال السفير عدنان عيسى الخضير، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية، إن الميثاق العربى لحقوق الإنسان ينفرد مقارنة بالعقود الدولية بتأكيده حق تقرير المصير والحق فى مقاومة الاحتلال الأجنبي.


جاء ذلك فى تصريح للخضير أدلى به، اليوم الاثنين، لدى اختتام ورشة العمل التعريفية حول الميثاق العربى لحقوق الإنسان التى عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمدة يومين.


وتضمنت الورشة التعريف بالتطور التاريخى لمنظومة حقوق الإنسان العربية ونماذج من مهام وأهداف ونشاط عدد من اللجان الدولية على مستوى العالم سواء لدى الاتحاد الأوروبى أو دول أمريكا أو الاتحاد الإفريقى ، بالإضافة إلى المعاهدات الدولية والآليات الدولية والإقليمية (مجلس حقوق الإنسان وهيئات المعاهدات) ، وكذلك التعرف على معاهدات حقوق الإنسان الدولية الأساسية.
وأشار السفير عدنان عيسى إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتى فى إطار التنسيق بين أمانة لجنة حقوق الإنسان العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة التدريب وتطوير أساليب العمل) ، وحضرها عدد من موظفى الأمانة العامة والمندوبيات العربية لدى الجامعة ووزارات الخارجية فى الدول الأعضاء.


وأوضح أن الورشة استعرضت دور الأمم المتحدة عند تأسيسها وتأكيدها الإيمان بحقوق الإنسان لجميع الشعوب، وهو ما تم النص عليه فى الميثاق التأسيسى بوصفها محور اهتمامات شعوب الأمم المتحدة


وأكد أن الورشة حققت أهدافها بإكساب المشاركين معلومات متخصصة حول الميثاق العربى لحقوق الإنسان، وما تضمنه من حرية الممارسة السياسية والمشاركة فى إدارة الشؤون العامة إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يُختارون ، وحق كل شخص أن تتاح له على قدم المساواة مع الجميع فرصة تقلد الوظائف العام وتكوين الجمعيات مع الآخرين والانضمام إليها والاجتماع و التجمع بصورة سلمية وحظر مختلف أشكال العنف وإساءة المعاملة بين أعضاء الأسرة وبخاصة ضد المرأة والطفل.

 

 


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