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التعليم: حظر استخدام العقاب البدنى ضد الطلاب فى المدارس

الإثنين، 12 فبراير 2018 02:17 م
التعليم: حظر استخدام العقاب البدنى ضد الطلاب فى المدارس الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام


كتب محمود طه حسين
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أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم على الأهمية القصوى للمتابعة والإشراف اليومى على المدارس وطابور الصباح.

وشدد على حظر استخدام العقاب البدنى تمامًا، وتفعيل مجموعات التقوية لأهميتها فى معالجة وتحسين أداء وتحصيل الطلاب علميًا، مشيرًا إلى ضرورة المتابعة الميدانية من جانب مديرى المديريات والإدارات لكل المدارس التابعة لهم والتواصل مع مديرية الأمن وخاصة للمناطق التى بها مدارس البنات، للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس وخارجها أيضًا وجهه بحسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص أوقات لمقابلتهم وأماكن تواجدهم بالمدرسة لمتابعة أبنائهم دراسيًا، وضرورة الحفاظ على نظافة المدرسة من الداخل وهى مهمة مدير المدرسة، لغرس قيمة النظافة بنفوس أبنائنا الطلاب.

كما أكد حجازى، على أن قرار إيقاف مدرسة الشويفات لمدة ثلاث أيام هو قرار احترازى وتفتح المدرسة أول هذا الأسبوع، مشيرًا إلى إيقاف الدراسة حتى إشعار آخر بشمال سيناء وذلك حرصا على أمنهم وسلامتهم وتمام العمليات الأمنية بنجاح .

وأضاف ياسر عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المبادرة الثانية مع وزارة الاتصالات تحت شعار (رواد تكنولوجيا المستقبل) والهدف منها تدريب الطلاب على البرمجة والمستهدف من المراحل الصف الثالث الإعدادي والأول الثانوي من عدد (100) مدرسة على مستوى الجمهورية ولمدة خمس أشهر يتم تدريب الطلاب فيها على البرمجة بالتعاون مع مركز التطوير التكنولوجي بالوزارة وتصل الجوائز بها إلى (1000) جنيه مصري ويحصل الطالب على شهادة معتمدة دوليًا وتوزع جوائز تحفيزية على فريق الإشراف أيضًا وتكون المسابقة على مستوى المحافظات والأقاليم والدولة، كما أشار عبد العزيز إلى الكتاب الدورى رقم ( 28 ) بأنه سوف يشارك عضو من الوزارة اللجنة أثناء الاختيار فى المديريات للتعليم الخاص.

كما أضاف أن بيانات وشروط مبادرة الاتصالات سوف ترسل عن طريق الإدارة العامة للإحصاء بالوزارة بنفس طريقة مبادرة اكتشاف النابغين والمستهدف هنا التعليم العام وخاصة الصف الثالث الإعدادي والصف الأول الثانوى.

 

 


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