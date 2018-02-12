التصريح بدفن جثة موظفة عثر عليها داخل شقتها فى الإسكندرية





الإسكندرية –أسماء على بدر

قررت نيابة الدخيلة بالاسكندرية، التصريح بدفن جثة موظفة بالمعاش، عثر عليها مقتولة فى ظروف غامضة داخل شقتها بمنطقة مساكن "الايجى كاب"، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وندب الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة ورفع البصمات لتحديد هوية المتهم لضبطه.

تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الاسكندرية، إخطاراِ من قسم شرطة الدخيلة يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة ربة منزل بمساكن "الإيجى كاب" بدائرة قسم شرطة الدخيلة.



على الفور انتقل ضباط مباحث القسم الى موقع البلاغ وتبين صحة الواقعة وتم التأكد من هويتها حيث تبين أن الجثة لسيدة تدعى ع.ع.م، 65 سنة"، موظفة بالمعاش، مسجاة على أرضية الصالة.



وتوصلت المعاينة الأولية، إلى أن الجثة بها كدمات وآثار خنق حول الرقبة وإصابات بالغة بالوجه وتبين تمزيق ملابسها، على الرغم من أنه لا توجد أى اثار للسرقة حيث لم يثبت وجود كسر بمنافذ الشقة أو أعمال تكسير أو بحث.



واكدت التحريات الى أن المجني عليها حسنة السمعة ولا يوجد بينها وبين أى شخص أى عدوات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.