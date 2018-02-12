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الإثنين، 12 فبراير 2018 05:51 م
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التحقيق مع رئيس مدينة المنزلة ورئيس الإدارة الهندسية بالنيابة الكلية

الإثنين، 12 فبراير 2018 03:52 م
التحقيق مع رئيس مدينة المنزلة ورئيس الإدارة الهندسية بالنيابة الكلية مجمع محاكم المنصورة


الدقهلية -شريف الديب
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تجرى النيابة الكلية بشمال المنصورة بإشراف المستشار خالد خضر المحامى العام لنيابات شمال المنصورة، التحقيق مع رئيس مدينة المنزلة ورئيس الإدارة الهندسية عقب قيام ضباط الرقابة الإدارية بالقبض عليهم بتهمة تلقيهم رشوى من أمين أحد الأحزاب وشقيقه مقابل رخصه لبناء مبنى 12 طابقا بالمخالف هو ذلك عقب استصدار إذن النيابة الكلية.

وكان قد تم القبض على رئيس مركز ومدينة المنزلة ومدير الإدارة الهندسية أثناء تواجدهم فى مكاتبهم أثناء ساعات العمل للتحقيق معهم، بتهمة تلقى رشوى من أجل التسهيل لأحد أمناء الأحزاب ويدعى أ. ه. وشقيقه، أشرف ه. ومقيمين بميت سلسيل لإقامة بناء عقار مخالف.

وذلك عقب ورود معلومات لضباط الرقابة الإدارية بالدقهلية من مصادرها السرية عن قيام الشقيقان بالإتفاق مع رئيس مركز ومدينة المنزلة ومدير الإدارة الهندسية ومدير التخطيط بتسهيل بناء أدوار مخالفة فى برج يمتلكه مقابل رشوة مالية.


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