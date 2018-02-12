التحالف الدولى بقيادة أمريكا يبحث عن حل لمشكلة المحتجزين الأجانب فى سوريا





(رويترز)

قالت مسؤولة كبيرة بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إنه بعد أن أسرت فصائل مدعومة من الولايات المتحدة فى سوريا عددا كبيرا من مسلحى تنظيم داعش ترغب الولايات المتحدة فى عودة المقاتلين الأجانب منهم إلى بلادهم لمحاكمتهم.

وحظى السؤال الخاص بكيفية التعامل مع المقاتلين الأجانب الأسرى اهتماما جديدا عندما قال المسؤولون الأمريكيون إن قوات سوريا الديمقراطية وهى تحالف فصائل تهيمن عليه وحدات حماية الشعب الكردية أسرت اثنين من أربعة متشددين يعرفون باسم "البيتلز" بسبب لهجتهم الإنجليزية.

وقال مسؤول أمريكى طلب عدم نشر اسمه إن الولايات المتحدة تجرى محادثات مع بريطانيا بشأن ما يتعين فعله معهما لكن لا توجد خطط فى الوقت الراهن لترحيلهما إلى الولايات المتحدة أو معتقل جوانتانامو.

وستجتمع وفود نحو 12 دولة عضوا بالتحالف الذى تقوده الولايات المتحدة، والذى يقاتل تنظيم داعش، فى روما هذا الأسبوع حيث ستؤكد الولايات المتحدة على لسان رئيس وفدها وزير الدفاع جيم ماتيس على ضرورة أن تستعيد الدول مواطنيها الذين كانوا يقاتلون فى صفوف الدولة الإسلامية.

وقالت كاتى ويلبرجر نائب مساعد وزير الدفاع للشؤون الأمنية الدولية "نحن نعمل مع التحالف بشأن المعتقلين من المقاتلين الأجانب ونتوقع بوجه عام عودة هؤلاء المعتقلين إلى بلادهم للتعامل معهم".

وعبر المسؤولون الأمريكيون عن قلقهم من عدم وجود خطة واضحة بشأن كيفية التعامل مع المقاتلين الأجانب الذين اعتقلتهم قوات سوريا الديمقراطية.

ويقول المسؤولون إن العدد الكبير من المحتجزين فى منشآت اعتقال غالبا ما تكون مكتظة بالسجناء قد يؤدى إلى انتشار الأفكار المتطرفة وزيادة حدة التشدد.

وتتمثل المخاوف الأخرى فى أن الطاقة الاستيعابية لمنشآت الاعتقال التابعة لقوات سوريا الديمقراطية بلغت مداها. وفى بعض الأحيان كانت قوات سوريا الديمقراطية تعتقل يوميا ما بين 40 و50 من مقاتلى الدولة الإسلامية بينهم سوريون.

ويقول المسؤولون الأمريكيون إن هناك مئات من المقاتلين الأجانب وآلاف المتشددين السوريين التابعين لداعش فى أيدى قوات سوريا الديمقراطية.

وقالت ويلبرجر "مشكلة الطاقة الاستيعابية حقيقة جدا...أعتقد أنهم مستعدون لاحتجازهم ما دمنا نريد لذلك".

وأضافت: "ولكن إذا واصلوا عمليات الأسر بهذا المعدل فإن منشآتهم ستمتلئ عن آخرها فى نهاية الأمر".