البنك الأهلى: ارتفاع الودائع لـ970 مليار جنيه.. ونصل لتريليون خلال أيام

كتب - أحمد يعقوب

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن حجم محفظة الودائع بالبنك ارتفع إلى 970 مليار جنيه، فى نهاية شهر يناير 2018، متوقعًا أن تصل الودائع بالبنك الأهلى المصرى إلى تريليون جنيه لأول مرة فى تاريخ البنوك المصرية، وذلك قبل نهاية شهر فبراير الجارى.

وارتفع إجمالى ودائع المصريين بالبنوك – بما فيها الودائع الحكومية - لمستوى تاريخى جديد لتصل إلى 3.218 تريليون جنيه، فى نهاية شهر أكتوبر 2017، مقارنة بـ3.176 تريليون جنيه – التريليون يساوى 1000 مليار – وذلك بنهاية شهر سبتمبر 2017، أى بزيادة قدرها نحو 42 مليار جنيه خلال شهر، وفقًا لتقرير البنك المركزى المصرى الصادر حديثًا.

ويعد القطاع المصرفى أحد أهم ركائز الاقتصاد المصرى حاليًا بمعدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت فى تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة القادمة، نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع تصل إلى نحو 45%، وهو ما يؤكد أن السيولة كافية لتمويل كافة أحجام وأنواع المشروعات بما يسهم فى زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر.