video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 12 فبراير 2018 07:17 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البنك الأهلى: ارتفاع الودائع لـ970 مليار جنيه.. ونصل لتريليون خلال أيام

الإثنين، 12 فبراير 2018 04:13 م
البنك الأهلى: ارتفاع الودائع لـ970 مليار جنيه.. ونصل لتريليون خلال أيام يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى


كتب - أحمد يعقوب
إضافة تعليق

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن حجم محفظة الودائع بالبنك ارتفع إلى 970 مليار جنيه، فى نهاية شهر يناير 2018، متوقعًا أن تصل الودائع بالبنك الأهلى المصرى إلى تريليون جنيه لأول مرة فى تاريخ البنوك المصرية، وذلك قبل نهاية شهر فبراير الجارى.
 
وارتفع إجمالى ودائع المصريين بالبنوك – بما فيها الودائع الحكومية - لمستوى تاريخى جديد لتصل إلى 3.218 تريليون جنيه، فى نهاية شهر أكتوبر 2017، مقارنة بـ3.176 تريليون جنيه – التريليون يساوى 1000 مليار – وذلك بنهاية شهر سبتمبر 2017، أى بزيادة قدرها نحو 42 مليار جنيه خلال شهر، وفقًا لتقرير البنك المركزى المصرى الصادر حديثًا.
 
ويعد القطاع المصرفى أحد أهم ركائز الاقتصاد المصرى حاليًا بمعدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت فى تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة القادمة، نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع تصل إلى نحو 45%، وهو ما يؤكد أن السيولة كافية لتمويل كافة أحجام وأنواع المشروعات بما يسهم فى زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المالية: نجحنا فى تحصيل 15.6 مليار جنيه للخزانة من إنهاء المنازعات الضريبية

البنك المركزى: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ29.1 مليار دولار خلال 14شهرا

البنك الأهلى المصرى

ودائع المصريين بالبنوك

الاقتصاد المصرى



لا تفوتك
5 جنيهات من طلاب المدارس لصندوق تكريم أسر الشهداء.. و10 من طلاب الجامعة

5 جنيهات من طلاب المدارس لصندوق تكريم أسر الشهداء.. و10 من طلاب الجامعة

فيديو.. الإفتاء: الاحتفال بالفلانتين يجوز ولا مانع شرعا ولا يعتبر تشبه بغير المسلمين

فيديو.. الإفتاء: الاحتفال بالفلانتين يجوز ولا مانع شرعا ولا يعتبر تشبه بغير المسلمين

داعش وأخواتها تفضح الإخوان وإعلامها.. الإرهابية تروج اختفاء شبابها قسريا وفيديوهات مشاركتهم فى أعمال التفجير والتكفير تفضحهم.. عمر ابن الإخوانى إبراهيم الديب أبرزهم.. والقائمة تضم عبد الله هلال ورجب على والضلعى

داعش وأخواتها تفضح الإخوان وإعلامها.. الإرهابية تروج اختفاء شبابها قسريا وفيديوهات مشاركتهم فى أعمال التفجير والتكفير تفضحهم.. عمر ابن الإخوانى إبراهيم الديب أبرزهم.. والقائمة تضم عبد الله هلال ورجب على والضلعى

بالمطرقة والأزميل.. مصرية تحصل على امتياز بمسابقة هاربين الأكبر فى العالم للنحت على الجليد.. مريم عملت يومين ونصف بدرجة حرارة 27 تحت الصفر.. وتؤكد: البرد القارس واعتياد النحت على الحجر ضمن أبرز التحديات.. صور

بالمطرقة والأزميل.. مصرية تحصل على امتياز بمسابقة هاربين الأكبر فى العالم للنحت على الجليد.. مريم عملت يومين ونصف بدرجة حرارة 27 تحت الصفر.. وتؤكد: البرد القارس واعتياد النحت على الحجر ضمن أبرز التحديات.. صور

وكالة الأنباء الفرنسية: محمد صلاح من زراعة الياسمين فى طنطا لملك ليفربول

وكالة الأنباء الفرنسية: محمد صلاح من زراعة الياسمين فى طنطا لملك ليفربول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة