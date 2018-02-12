"الاقتصادية" تواصل اليوم محاكمة عيسى حياتو بتهمة استغلال بث بطولات كرة القدم

"الاقتصادية" تواصل اليوم محاكمة عيسى حياتو بتهمة استغلال بث بطولات كرة القدمالإثنين، 12 فبراير 2018 02:00 ص
عيسى حياتو
كتب محمد أبو ضيف
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تواصل محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الاثنين محاكمة عيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم سابقا وهشام العمرانى سكرتير عام الاتحاد، فى اتهامهما بمخالفة قانون منع الممارسات الاحتكارية.
وكانت الدكتورة منى الجرف القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اتهمت فى بلاغ رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم السابق بمخالفة المادة "8"فقرات "أ"و"ب" و "د" من قانون "5" حماية المنافسة وإساءة استخدام حق امتلاك استغلال البث المتعلق ببطولات كرة القدم، حيث أسنده لشركة "لاجاردير سبورت" دون طرحه للشركات الأخرى الراغبة فى الحصول عليه، وذلك لمدة 12 عامًا ما بين 2017 و2028.
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