الاتحاد الأوروبى يساعد ألبانيا فى إدارة الحدود لمواجهة تدفق المهاجرين





أ ش أ

توصل الاتحاد الأوروبى ، اليوم الاثنين ، إلى اتفاق مع ألبانيا بهدف مساعدتها فى إدارة الحدود ، إلى جانب نشر فرق للتعامل مع التدفق المحتمل المهاجرين.

وأشاد المفوض الأوروبى المكلف بشؤون الهجرة والمواطنة ديميتريس أفراموبولوس خلال زيارته إلى ألبانيا - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - بجهودها فى التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبى ، وقال "إن الاتفاق سيكون بمثابة نموذج يحتذى به لعقد ترتيبات مماثلة مع شركاء آخرين فى منطقة غرب البلقان".

وذكر بيان أصدرته المفوضية الأوروبية أن الاتفاق، الذى يعد الأول من نوعه فى منطقة البلقان، سيسهم فى تعزيز الأمن عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وينبغى على باقى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى التصديق على الاتفاق ثم يوقع الجانبان عليه ، قبل أن تقوم وكالة "فرونتكس" الأوروبية المعنية بحماية حدود الاتحاد الأوروبى بتطبيق أية أنشطة تنفيذية أو نشر فرق فى ألبانيا.

وقال وزير الداخلية الألبانى فاتمير شفاج إن حكومة بلاده وقعت أيضا مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبى تتعلق بمبادرات ملموسة فى سياسات مكافحة المخدرات.



من جانبه، حث أفراموبولوس ألبانيا على "استغلال الفرصة كاملة والتقدم بطلب للحصول على أموال" لمحاربة إنتاج المخدرات واستهلاكها.

يذكر أنه تم منح ألبانيا صفة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبى فى عام 2014، حيث تأمل فى أن تنطلق مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد العام الجاري.