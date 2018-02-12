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الإعلان عن الافتتاح الرسمى لحقل أتول خلال جلسلت مؤتمر إيجبس.. اليوم

الإثنين، 12 فبراير 2018 04:00 ص
الإعلان عن الافتتاح الرسمى لحقل أتول خلال جلسلت مؤتمر إيجبس.. اليوم حقل غاز - أرشيفية


كتب أحمد أبو حجر
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"من المقرر الإعلان عن افتتاح حقل أتول لإنتاج الغاز الطبيعى خلال جلسات مؤتمر ومعرض مصر الدولى إيجبس 2018 المنعقد من 12-14 فبراير الجارى بالقاهرة" بحسب ما قال مصدر مطلع بقطاع البترول.

وكان وزير البترول المهندس طارق الملا قد أعلن عن بداية ضخ الغاز تجريبيا من مشروع تنمية حقل آتول بالبحر المتوسط، الواقع بمنطقة امتياز شمال دمياط البحرية التابعة لشركة بى بى البريطانية، بطاقة تصل إلى نحو 300 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز بداية شهر ديسمبر الماضى.

ويعد حقل أتول البحرى أحد أهم الاكتشافات البترولية التى حققها قطاع البترول فى السنوات الأخيرة وأحد ثمار المشروعات التى تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها فى مؤتمر شرم الشيخ وتم توقيع اتفاق مبادئ بالتعجيل بإنتاجه خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للعاصمة البريطانية لندن فى نوفمبر 2015.

وتم ضخ الغاز إلى الشبكة القومية للغاز الطبيعى منذ بداية الأسبوع، من الآبار 1و2و3 التى تم حفرها على عمق 1000 متر تقريبا، موضحا أن بدء إنتاج الغاز من الحقل بداية شهر ديسمبر الماضى تأتى قبل الموعد المحدد بنحو شهرين تقريبا، وهو ما يتوافق مع برنامج عمل وزارة البترول الذى يستهدف التعجيل بعملية بدء الإنتاج من المشروعات الجديدة لحقول الغاز فى البحر المتوسط.

ويقدر احتياطى الغاز بحقل أتول بـ1.5 تريليون قدم مكعب و31 مليون برميل من المتكثفات، فيما تبلغ استثمارات المشروع نحو 3.8 مليار دولار بحسب بيانات سابقة لوزارة البترول.

وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية قد أكد فى تصريحات صحفية سابقة أن الوزارة تستهدف بالتعاون مع الشركات الأجنبية العاملة فى مصر سرعة تنمية حقول الغاز المكتشفة فى البحر المتوسط ووضعها على خريطة الإنتاج، بهدف تحقيق الزيادات المخططة فى معدلات إنتاج مصر من الغاز الطبيعى لتأمين احتياجات البلاد من إمدادات الطاقة.

ويبلغ إجمالى إنتاج مصر من الغاز الطبيعى نحو 5.5 مليار قدم مكعب يوميا، وذلك بعد أن تم ربط المرحلة الاولى من مشروع شمال الاسكندرية على الإنتاج شهر مايو الماضى بطاقة تصل إلى نحو 600 مليون قدم مكعب يوميا، بالإضافة إلى بدء الإنتاج المبكر من حقل ظهر بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 350 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز، بالإضافة إلى الزيادة الأخيرة فى إنتاج حقل نورس حيث بلغ إجمالى إنتاج القل نحو 1.1 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز.


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