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"الأموال العامة" تتحرى عن "سيكة" فارض الإتاوات على السائقين بالمقطم

الإثنين، 12 فبراير 2018 03:00 ص
"الأموال العامة" تتحرى عن "سيكة" فارض الإتاوات على السائقين بالمقطم موقف سيارات أجرة


كتب أحمد إسماعيل
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يواصل رجال مباحث الأموال العامة، التحرى عن نشاط عاطل سقط متلبسا بفرض الإتاوات على سائقى السيارات فى موقف سرفيس بالمقطم، والاستيلاء منهم على مبالغ بدون وجه حق.

يأتى ذلك تنفيذا لقرار  نيابة المقطم والخليفة الجزئية برئاسة المستشار إسلام شكري، والذى تضمن حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بدأت القضية بتلقى ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، معلومات تفيد بأن "سيد.إ.خ" 42 سنة، عاطل، وشهرته " سيكة"، يفرض إتاوات على قائدى السيارات الأجرة بموقف سرفيس خط "الهضبة الوسطى  - السيدة عائشة" بالمقطم، ويحصل منهم على مبالغ إضافية على الرسوم المحددة من قبل محافظة القاهرة "كارتة".

أكدت التحريات صحة المعلومات، فتم إعداد الأكمنة فى الأماكن التى يتردد عليها المتهم، وإلقاء القبض عليه أثناء تحصيله 3 جنيهات من كل سيارة أجرة داخل الموقف بدون وجه حق، وعثر بحوزته 97 جنيها.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأن المبلغ المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه المؤثم، فتحرر له المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق وقررت ما سبق.


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