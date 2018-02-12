"الأعلى للإعلام" يطالب "القاهرة والناس" بالحذر عند عرض فيديو لعمليات تجميل

"الأعلى للإعلام" يطالب "القاهرة والناس" بالحذر عند عرض فيديو لعمليات تجميلالإثنين، 12 فبراير 2018 04:20 م
مكرم محمد أحمد نقيب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
كتب محمد السيد
إضافة تعليق
أكد مصدر مسئول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس أرسل خطاب لفت نظر إلى قناة "القاهرة والناس" بشأن التوسع فى عرض فيديوهات لعمليات التجميل، مضيفا أن القناة توسعت فى عرض الفيديوهات الخاصة بعمليات التجميل التى تتم على أجساد النساء.
وأضاف المصدر فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المجلس طالب بتوخى الحذر عند عرض الفيديوهات الخاصة بعمليات التجميل، وأن تقتصر على الأمور الطبية فقط وفى أضيق حدود بشكل يناسب العرض على الشاشات.
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أصدر قرارا أمس، بإحالة برنامج "الناس الحلوة" الذى يبث على فضائية "القاهرة والناس" للتحقيق؛ نظرا لبثه صورا إباحية فى إحدى الحلقات، وتم تحويل مقدمه إلى نقابة الإعلاميين؛ للتحقيق معه.
إضافة تعليق
الكويت تستقبل 2300 شركة من 70 دولة لبحث مستقبل إجندة إعمار العراق.. مصر تشارك بوفد رسمى يرأسه إبراهيم محلب.. وبغداد تتوقع 100 مليار دولار لإصلاح ما أفسده "داعش" والنزاعات الطائفية
الأهلى يطارد 4 أهداف فى موقعة المقاولون الليلة.. إحكام القبضة على صدارة الدورى.. توسيع الفارق مع المنافسين.. تقريب أقدام الشناوى من المونديال.. والاطمئنان على البدلاء
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة