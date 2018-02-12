"الأعلى للإعلام" يطالب "القاهرة والناس" بالحذر عند عرض فيديو لعمليات تجميل





كتب محمد السيد

أكد مصدر مسئول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس أرسل خطاب لفت نظر إلى قناة "القاهرة والناس" بشأن التوسع فى عرض فيديوهات لعمليات التجميل، مضيفا أن القناة توسعت فى عرض الفيديوهات الخاصة بعمليات التجميل التى تتم على أجساد النساء.



وأضاف المصدر فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المجلس طالب بتوخى الحذر عند عرض الفيديوهات الخاصة بعمليات التجميل، وأن تقتصر على الأمور الطبية فقط وفى أضيق حدود بشكل يناسب العرض على الشاشات.



وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أصدر قرارا أمس، بإحالة برنامج "الناس الحلوة" الذى يبث على فضائية "القاهرة والناس" للتحقيق؛ نظرا لبثه صورا إباحية فى إحدى الحلقات، وتم تحويل مقدمه إلى نقابة الإعلاميين؛ للتحقيق معه.