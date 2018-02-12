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اعتقال مغربى فى بلغاريا للاشتباه بانتمائه إلى تنظيم داعش

الإثنين، 12 فبراير 2018 04:59 م
اعتقال مغربى فى بلغاريا للاشتباه بانتمائه إلى تنظيم داعش الشرطة البلغارية


صوفيا (أ ف ب)
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أعلن القضاء البلغارى الاثنين، أن مغربيا يشتبه بانتمائه إلى داعش  وبأنه كان فى سوريا، اعتقل فى بلغاريا وسيسلم على الأرجح قريبا الى بلاده.

وذكرت محكمة هاسكوفو (جنوب) فى بيان أنها ستبت الاثنين، مسألة بقاء المواطن المغربى قيد الاعتقال، أم إخلاء سبيله، ولم تكشف هويته، مكتفية بالحرفين الأولين من اسمه ن.ز.

وأوضحت المحكمة التى ستبت فى وقت لاحق مسألة تسليمه إلى المغرب، أن "الإنتربول فى الرباط تلاحقه بسبب نشاط إرهابى وانتماء إلى تنظيم داعش ".

وتفيد مذكرة البحث التى أصدرها الإنتربول فى الرباط، كما ذكرت المحكمة البلغارية، أن المشتبه به "كان يعمل فى جهاز المكننة لدى قيادة المعسكرات فى مدينة الميادين السورية"، المعقل السابق للتنظيم المتطرف قرب دير الزور، والذى استعادته قوات النظام السورى فى أكتوبر 2017.

وجاء فى مذكرة الانتربول التى اوردتها المحكمة البلغارية، أن الرجل شوهد وفى حوزته "حزام متفجرات وقنابل يدوية وأسلحة وذخائر".

 


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