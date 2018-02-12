اصطدام قطار بسيارة نقل اقتحمت شريط السكة الحديد بخط "منوف - كفر الزيات"الإثنين، 12 فبراير 2018 10:10 م
المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد
كتب رضا حبيشى
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أعلنت هيئة السكة الحديد، مساء اليوم، عن اقتحام سيارة رقم 159291 نقل الغربية، شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور بين مشلا وكفر الزيات على خط منوف - كفر الزيات وتصادمها بقطار بدون إصابات.
وأكدت الهيئة، فى بيان صحفى، أنه نتيجة عدم التزام سائق السيارة النقل بالتعليمات وعبور السكة من الأماكن غير المخصصة للعبور متزامنا مع مرور القطار رقم 857 ركاب منوف - كفر الزيات، مما أدى إلى الاصطدام به وإلقاؤها خارج السكة مما تسبب فى اعوجاج الشبكة الأمامية للجرار وتم عمل وقاية واستكمل القطار رحلته متجاوزا 55 دقيقة وبدون اى اصابات.
وناشدت هيئة السكة الحديد، قائدى المركبات بعدم اجتياز خطوط السكة الحديد إلا من الأماكن المخصصة للعبور حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.
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