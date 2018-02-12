اسرائيل تتهم "مقربين" من الحكومة التركية بمساعدة حركة حماس





القدس (أ ف ب)

اتهمت إسرائيل الاثنين، "مقربين" من الحكومة التركية بمساعدة حركة حماس التى تسيطر على قطاع غزة، بعد اعتقال وطرد مواطن تركى من إسرائيل.

وأشار تحقيق أجراه جهاز الأمن الداخلى الإسرائيلى "الشين بيت" إلى " الأنشطة العسكرية والاقتصادية واسعة النطاق التى تقوم بها حماس فى تركيا بدون أى معوقات" متهما السلطات التركية بغض الطرف عنها بمساعدة مواطنين اتراك "يعتبر البعض منهم مقربين من الحكومة التركية".

وقال الشين بيت فى بيان انه اعتقل مواطنا تركيا يدعى كميل طقلى فى الأول من يناير الماضى للاشتباه بمساعدته عناصر من حماس، وتم طرده.

واعتقل مواطن عربى إسرائيلى يدعى ضرغام جبارين، من مدينة أم الفحم بنفس القضية، وسيمثل أمام القضاء الإسرائيلى فى الأيام القادمة.

وأشار الشين بيت إلى وجود عدد من المشتبهين الآخرين من عرب إسرائيل، دون المزيد من التفاصيل.

ويقدر عدد العرب فى إسرائيل بمليون و400 ألف نسمة يتحدرون من 160 ألف فلسطينى بقوا فى أراضيهم بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948.