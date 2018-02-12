video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 12 فبراير 2018 07:17 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع معدل التضخم فى الأردن إلى 0.69% فى يناير

الإثنين، 12 فبراير 2018 06:04 م
ارتفاع معدل التضخم فى الأردن إلى 0.69% فى يناير الملك عبد الله


عمان (رويترز)
إضافة تعليق

أفادت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية اليوم الاثنين، أن معدل التضخم فى الأردن ارتفع إلى 0.69 % فى يناير الماضى مقارنة مع 0.34 % فى الشهر السابق.

وتتوقع الحكومة أن تبلغ نسبة التضخم فى المملكة للعام الحالى نحو 1.5 %. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ملك الأردن يعزى الرئيس الروسى فى ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب

الأردن: مستمرون فى القيام بدورنا بحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس

الاردن

التضخم

يناير

احصائيات

اخبار الاقتصاد



لا تفوتك
5 جنيهات من طلاب المدارس لصندوق تكريم أسر الشهداء.. و10 من طلاب الجامعة

5 جنيهات من طلاب المدارس لصندوق تكريم أسر الشهداء.. و10 من طلاب الجامعة

فيديو.. الإفتاء: الاحتفال بالفلانتين يجوز ولا مانع شرعا ولا يعتبر تشبه بغير المسلمين

فيديو.. الإفتاء: الاحتفال بالفلانتين يجوز ولا مانع شرعا ولا يعتبر تشبه بغير المسلمين

داعش وأخواتها تفضح الإخوان وإعلامها.. الإرهابية تروج اختفاء شبابها قسريا وفيديوهات مشاركتهم فى أعمال التفجير والتكفير تفضحهم.. عمر ابن الإخوانى إبراهيم الديب أبرزهم.. والقائمة تضم عبد الله هلال ورجب على والضلعى

داعش وأخواتها تفضح الإخوان وإعلامها.. الإرهابية تروج اختفاء شبابها قسريا وفيديوهات مشاركتهم فى أعمال التفجير والتكفير تفضحهم.. عمر ابن الإخوانى إبراهيم الديب أبرزهم.. والقائمة تضم عبد الله هلال ورجب على والضلعى

بالمطرقة والأزميل.. مصرية تحصل على امتياز بمسابقة هاربين الأكبر فى العالم للنحت على الجليد.. مريم عملت يومين ونصف بدرجة حرارة 27 تحت الصفر.. وتؤكد: البرد القارس واعتياد النحت على الحجر ضمن أبرز التحديات.. صور

بالمطرقة والأزميل.. مصرية تحصل على امتياز بمسابقة هاربين الأكبر فى العالم للنحت على الجليد.. مريم عملت يومين ونصف بدرجة حرارة 27 تحت الصفر.. وتؤكد: البرد القارس واعتياد النحت على الحجر ضمن أبرز التحديات.. صور

وكالة الأنباء الفرنسية: محمد صلاح من زراعة الياسمين فى طنطا لملك ليفربول

وكالة الأنباء الفرنسية: محمد صلاح من زراعة الياسمين فى طنطا لملك ليفربول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة