ارتفاع معدل التضخم فى الأردن إلى 0.69% فى يناير

ارتفاع معدل التضخم فى الأردن إلى 0.69% فى ينايرالإثنين، 12 فبراير 2018 06:04 م
الملك عبد الله
عمان (رويترز)
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أفادت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية اليوم الاثنين، أن معدل التضخم فى الأردن ارتفع إلى 0.69 % فى يناير الماضى مقارنة مع 0.34 % فى الشهر السابق.
وتتوقع الحكومة أن تبلغ نسبة التضخم فى المملكة للعام الحالى نحو 1.5 %.
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