ارتفاع معدل التضخم فى الأردن إلى 0.69% فى يناير





عمان (رويترز)

أفادت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية اليوم الاثنين، أن معدل التضخم فى الأردن ارتفع إلى 0.69 % فى يناير الماضى مقارنة مع 0.34 % فى الشهر السابق.

وتتوقع الحكومة أن تبلغ نسبة التضخم فى المملكة للعام الحالى نحو 1.5 %.