اتحاد العمال يبحث اليوم خطة التحرك الميدانى لدعم السيسي فى الانتخابات





كتب محمود راغب

يعقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم الاثنين، اجتماعا برئاسة النائب جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لبحث خطة التحرك العمالى فى الانتخابات الرئاسية القادمة نهاية مارس المقبل، والتأكيد على انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية قادمة.

ويشهد الاجتماع الذى يشارك فيه أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام ورؤساء النقابات العامة والاتحادات المحلية العمالية بالمحافظات وضع خطة للتحرك داخل الاوساط العمالية فى مواقع العمل والإنتاج لحث العاملين على انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى والدفع بهم للتوجه إلى صناديق الانتخابات وتوفير كافة الوسائل والاليات الممكنة لخدمة العملية الانتخابية والتاكيد على التواجد المستمر من الآن للقيادات العمالية داخل مواقع العمل ومقار المنظمات النقابية.

ومن المقرر أن يستعرض رئيس الاتحاد العام خلال الاجتماع اليوم، الأوضاع السياسية الراهنة والتأكيد على وقوف عمال مصر والمنظمات النقابية خلف القوات المسلحة والشرطة فى العمليات العسكرية الشاملة سيناء 2018 للقضاء على العناصر الإرهابية فى سيناء وجميع المناطق.

وكان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أصدر بيانا جدد فيه باسم عمال مصر ومنظماتهم النقابية تأييدهم للجهود التى تقوم بها القوات المسلحة والشرطة فى الدفاع عن الوطن لتحقيق أمنه واستقراره.