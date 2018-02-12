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إيجيبتكو: 12 مليون دولار حجم أعمالنا حاليا ونخطط لافتتاح فرع بألمانيا

الإثنين، 12 فبراير 2018 06:13 م
إيجيبتكو: 12 مليون دولار حجم أعمالنا حاليا ونخطط لافتتاح فرع بألمانيا نفط - أرشيفية


كتب أحمد أبو حجر
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قال الدكتور ياسر فخر الدين، نائب رئيس إيجيبتكو، العضو المنتدب، إن حجم أعمال الشركة حاليا يبلغ 12 مليون دولار، مشيرا إلى أن مشاركة الشركة فى معرض مصر للبترول إيجبس 2018 هو بمثابة تدشين نشاط عمل الشركة دوليا ومحليا بعدما تم تأسيسها مطلع هذا العام باعتبارها أول شركة وطنية متخصصة فى مجال تحفيز آبار البترول وتقديم الخدمات والحلول التقنية والفنية لهذا القطاع الحيوى والاستراتيجى.

 

وقال فخر الدين، إن شركة إيجيبتكو انطلقت بالتزامن مع الدور المتزايد لقطاع البترول والغاز فى الاقتصاد الوطنى فى أعقاب المشروعات الجديدة التى يتم الكشف عنها، لافتًا إلى أنها كيان اقتصادى مصرى وطنى يعمل داخل مصر وخارجها، وهى متخصصة فى مجال تكنولوجيا سوائل الحفر والأسمنت وتنشيط الآبار، وتمتلك تكنولوجيات لحل المشاكل الناجمة عن حقن بعض الغازات بتكلفة إنشائية باهظة تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، بالإضافة إلى ابتكار مواد لتنظيف الصخور وزيادة الإنتاج بنسبة تزيد 25%  وجارى حاليا تجهيز أرض منطقة صناعية حرة لتصنيع خامات التكنولوجيات الحديثة وتصديرها من بور سعيد، مشيرًا إلى أن جميع تلك الحلول تعتمد على ابتكارات خاصة تم تطويرها بواسطة الأبحاث والدراسات التى جرت داخل معامل الشركة، وهذه الابتكارات معتمدة دوليا وتم تجريبها.

 

وأوضح نائب رئيس إيجيبتكو، العضو المنتدب،إن الشركة لديها رؤية شاملة حول احتياجات هذا القطاع، كما أنها تمتلك العديد من الابتكارات غير المسبوقة التى نجحت فى إنتاجها من خلال أبحاثها ودراساتها التى تقوم بها فى معاملها

 

وأشار فخر الدين، خلال مؤتمر صحفى عقد بجناح الشركة بمعرض "إيجبس 2018" أن العديد من البنوك العالمية والمستثمرين العرب والأجانب يتنافسون ويسعون للعمل معنا، خاصة وأن حجم أعمالنا سيقترب من 12 مليار جنيه".

 

ومن جانبه، أكد محمد مصطفى رئيس مجلس الإدارة، على أن الحلول التى تقدمها الشركة لا تؤدى فقط إلى توفير العملة الأجنبية من خلال عدم الاعتماد على الشركات الأجنبية، لكنها أيضا تسمح بجذب استثمارات وعملة صعبة لمصر نتيجة تسويق تلك الحلول حول العالم.

 

وأضاف السيد الشوالى عضو مجلس الإدارة، أن هناك أيضا رؤية للتوسع والانتشار عالميا، وسيتم قريبا إنشاء فرع للشركة فى ألمانيا للاستفادة من الخبرة الألمانية فى هذا المجال، بعد أن أصبحت الشركة الوطنية الوحيدة المقيدة رسميًا فى مصر لتقديم تطبيقات واستخدامات الأسمنت فى مجال عمليات البحث والاستكشاف لآبار الغاز والزيت كمثيلاتها العالمية.

 

ومن المقرر أن تشمل أهم فعاليات المعرض عقد "مؤتمر القطاع الاستراتيجى" الذى يضم مجموعة كبيرة من الرؤساء التنفيذيين على الصعيد العالمى.

 


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ياسر فخر الدين ايجبس ايجيبتكو البترول



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