إغلاق مطار لندن سيتى بعد العثور على قنبلة من الحرب العالمية الثانية

إغلاق مطار لندن سيتى بعد العثور على قنبلة من الحرب العالمية الثانيةالإثنين، 12 فبراير 2018 03:48 ص
الشرطة البريطانية - أرشيفية
(رويترز)
إضافة تعليق
قالت شرطة العاصمة البريطانية فى بيان إن السلطات أغلقت مطار لندن سيتى، بعد العثور على قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية فى نهر التيمز.
وقالت الشرطة إن القنبلة عثر عليها خلال أعمال مقررة سلفا فى المطار وإن هناك عملية جارية لإزالتها بالاشتراك مع البحرية الملكية.. وأضافت الشرطة أن الرحلات الجوية ستتعطل أثناء العملية.
إضافة تعليق
رسائل جنود مصر من أرض سيناء الحبيبة.. أقسموا بتطهيرها من الإرهاب.. أبطال أصروا على مشاركة زملائهم رغم انتهاء فترة خدمتهم.. ويؤكدون للشعب المصرى: اطمئنوا مادام ولادكم وجنودكم موجودين.. وهنكمل لو سنة كمان
فى قضية رشوة السويس.. سكرتير عام المحافظة قضى ليلة جنسية بشاليه المتهمة الرابعة مقابل منح تصاريح باستغلال 3 محاجر لسيدة.. والمتهم عرض تدخله لدى مسئولى حى لصالح أصحاب عقارات مخالفة مقابل مليون جنيه
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة