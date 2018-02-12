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إغلاق مطار لندن سيتى بعد العثور على قنبلة من الحرب العالمية الثانية

الإثنين، 12 فبراير 2018 03:48 ص
إغلاق مطار لندن سيتى بعد العثور على قنبلة من الحرب العالمية الثانية الشرطة البريطانية - أرشيفية


(رويترز)
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قالت شرطة العاصمة البريطانية فى بيان إن السلطات أغلقت مطار لندن سيتى، بعد العثور على قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية فى نهر التيمز.

وقالت الشرطة إن القنبلة عثر عليها خلال أعمال مقررة سلفا فى المطار وإن هناك عملية جارية لإزالتها بالاشتراك مع البحرية الملكية.. وأضافت الشرطة أن الرحلات الجوية ستتعطل أثناء العملية.


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