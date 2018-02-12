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إضراب شرطة سلوفينيا عن العمل للمطالبة بزيادة الأجور

الإثنين، 12 فبراير 2018 07:38 م
إضراب شرطة سلوفينيا عن العمل للمطالبة بزيادة الأجور شرطة سلوفينيا- أرشيفية


أ ش أ
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نظمت شرطة سلوفينيا إضرابا عن العمل، اليوم الاثنين، للمطالبة بزيادة الأجور بنسبة حوالى 15 %، ويعد هذا الإضراب الأول ضمن موجة من الإضرابات ينظمها القطاع العام خلال الأسبوع الجارى تستهدف الضغط على الحكومة


وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية أن نحو 200 فرد من قوات الشرطة نظموا احتجاجا لفترة وجيزة خارج مبنى الحكومة، رافعين رسومات لرئيس الوزراء السلوفينى ميرو سيرار، وهو يضع يديه على أذنيه؛ مما يوحى بأنه لا يستمع إلى مطالبهم، فيالوقت الذى أعلنت فيه المتحدثة باسم الشرطة فيسنا ديرول،عن أن القوة الشرطية سيكون لديها عدد كاف من العناصر متاحين لاستتباب الأمن.


ويأتى الإضراب بعد أقل من ثلاثة أسابيع من تنظيم نحو 30 ألف موظف حكومى إضراب استمر لمدة يوم واحد، للمطالبة بزيادة رواتبهم فى ظل حدوث نمو اقتصادى قوي.


تجدر الإشارة إلى أن العاملين فى مجال التمريض سيتوقفون عن العمل لمدة ساعتين غدا الثلاثاء، كما سينظم المعلمون إضرابا بعد غد الأربعاء، فى محاولة من جانب الفئتين للضغط على الحكومة للحصول على أجور أعلى خلال فترة الاستعداد للانتخابات الوطنية المتوقع إجراؤها فى شهر يونيو القادم.

 


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