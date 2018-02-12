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إصابة 4 أشخاص فى حادث إنقلاب سيارة ملاكى بالدائر الأوسط بالغردقة

الإثنين، 12 فبراير 2018 10:44 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث إنقلاب سيارة ملاكى بالدائر الأوسط بالغردقة حادث


البحر الاحمر - عماد عرفة
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أصيب 4 أشخاص، مساء اليوم الاثنين، فى انقلاب سيارة ملاكى، بمدخل مدينة الغردقة الشمالى، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف لمستشفى الغردقة العام لتلقى العلاج، وجارى تحرير محضر بالواقعة، واخطار النيابة العامة .
 
ورد بلاغ للدكتور بدوى سعيد، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، مفاده، إخطار غرفة عمليات الإسعاف، بإنقلاب سيارة ملاكى، بالطريق الدائرى الأوسط بمدينة الغردقة، أمام منطقة مبارك 11.
 
على الفور دفع مرفق إسعاف البحر الأحمر بسيارته، وفور وصولهم تبين إصابة 4 أشخاص، بإصابات متفرقة بالجسم على إثرها تم نقلهم لمستشفى الغردقة العام لتلقى العلاج، واتخاذ الاجراءت القانونية حيال الواقعة .
 
 

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