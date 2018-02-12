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إصابة 12شخصًا فى حادث تصادم أمام كوبرى قها بالقليوبية

الإثنين، 12 فبراير 2018 09:20 م
إصابة 12شخصًا فى حادث تصادم أمام كوبرى قها بالقليوبية حادث


القليوبيه نيفين طه
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تعطلت حركة المرور بالطريق الزراعى وأصيب 12 شخصا إثر وقوع  حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى نقل أمام كوبرى قها بالطريق الزراعى بنها القاهرة.
 
تلقى اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم على الطريق الزراعى أمام كوبرى قها بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، نتج عن الحادث إصابة 12 شخصا وتم نقلهم إلى مستشفى طوخ وقليوب لعلاجهم.
 
انتقل اللواء محمد درويش مدير مرور القليوبية، لمكان الواقعة وجارى رفع أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية لعدم تعطل مصالح المسافرين وأصحاب السيارات.
 
 

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