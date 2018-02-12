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إصابة مواقع أمريكية وبريطانية بفيروس لتعدين العملات الرقمية

الإثنين، 12 فبراير 2018 08:59 ص
إصابة مواقع أمريكية وبريطانية بفيروس لتعدين العملات الرقمية البتكوين -أرشيفية


رويترز
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ذكر موقع ذا ريجستر الالكترونى المتخصص فى التكنولوجيا أن آلوف المواقع الإلكترونية بما فى ذلك مواقع تديرها وكالات حكومية أمريكية وبريطانية تعطلت لعدة ساعات يوم الأحد بسبب رمز جعل متصفحات الانترنت تستخدم فى تعدين العملات الرقمية.

وقال الموقع إن أكثر من 4200 موقع أصيبوا بنسخة خبيثة من أداة تستخدم على نطاق واسع معروفة باسم (براوزألاود) من مُصنع البرمجيات البريطانى تيكست هيلب والتى تعرض للناس صفحات على الانترنت ذات مشاكل فى الرؤية.

وتأتى هذه الأنباء وسط زيادة فى عدد الهجمات الإلكترونية باستخدام برامج تجبر الكمبيوترات المصابة على تعدين عملات رقمية بالنيابة عن المتسللين. وتزايد انتشار هذه المخططات فى الأشهر الأخيرة مع ارتفاع حجم تجارة عملة بيتكوين وعملات معدنية أخرى.

وأضاف موقع ذا ريجستر الإلكترونى أن النسخ المصابة (ببراوزألاود) تسببت فى أن يُستخدم البرنامج المثبت لتعدين عملة مونيرو الرقمية على الكمبيوترات التى تزور المواقع المصابة من أجل توليد المال للمتسللين الذين يقفون خلف هذا الهجوم.

ولم يمكن الوصول على الفور لممثلين عن وكالات إنفاذ القانون الأمريكية والبريطانية وتيكست هيلب للتعليق، وقالت تيكست هيلب للموقع الإلكترونى إنها أغلقت العملية عن طريق تعطيل (براوزألاود) وفى نفس الوقت يقوم فريقها الهندسى بتحرى الأمر.

 


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